Посольство рекомендовало россиянам избегать места протестов в Сухуме

"Следим за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания Администрации президента сторонниками оппозиции. Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. Пока официальные власти не давали комментариев о протестных настроениях в республике. Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.