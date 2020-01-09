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Медиавойны
2020-01-09T17:13+0300
https://ria.ru/20200109/1563221412.html
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
https://cdn22.img.ria.ru/images/155300/50/1553005035_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_7f8c93de6537e577ef581647629bc51c.jpg
РИА Новости

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

16:02 09.01.2020 (обновлено: 17:13 09.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
ВЕНА, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что получил письмо МИА "Россия сегодня" о ситуации вокруг Sputnik Эстония и ответил на него 31 декабря.
Из-за угрозы уголовного преследования сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения с редакцией, а сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

"Ответственный за СМИ институт — офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — следит за этим вопросом. В этой связи он уже вступал в коммуникацию с эстонскими властями. Я знаю, что он направил им письмо, указав, насколько важно без необходимости не создавать препятствий работе зарубежных журналистов", — прокомментировал Гремингер.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по этому вопросу и обратилась в ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламент и "Репортеры без границ".
Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
3 января, 14:58Медиавойны
Дипломаты обратили внимание ОБСЕ на ситуацию вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Пресс-центр Sputnik Эстония
31 декабря 2019, 21:06Медиавойны
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Его символом стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").
К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

Журналисты на брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Москве
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
© РИА Новости

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
© РИА Новости

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
© РИА Новости

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
© РИА Новости

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
© РИА Новости

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
© РИА Новости

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
© РИА Новости

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
© РИА Новости

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
© РИА Новости

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Флешмоб в поддержку Sputnik Эстония
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
1 из 18

Официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Sputnik Эстония.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 18

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь c МИА "Россия cегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 18

Мария Захарова назвала действия властей Эстонии в отношении журналистов Sputnik травлей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 18

Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 18

Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей.

© РИА Новости
6 из 18

Символом акции стала окрашенная в фирменные цвета Sputnik гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

© РИА Новости
7 из 18

К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия cегодня" Петр Лидов-Петровский.

© РИА Новости
8 из 18

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян.

© РИА Новости
9 из 18

К акции также примкнули сотрудники Sputnik из разных стран.

© РИА Новости
10 из 18

Они выразили поддержку коллегам из Sputnik Эстония.

© РИА Новости
11 из 18

В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства.

© РИА Новости
12 из 18

К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарси Реслан Гала Гассан.

© РИА Новости
13 из 18

Во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты Миари Мустафа Ахмад.

© РИА Новости
14 из 18

Не остались в стороне коллеги из Sputnik Беларусь.

© РИА Новости
15 из 18

А у журналистов Sputnik Армения вместо гири — гантеля-микрофон.

© РИА Новости
16 из 18

В Sputnik Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии.

© РИА Новости
17 из 18

К акции #СпутникСила присоединился руководитель Baltnews Андрей Стариковский.

© РИА Новости
18 из 18

Во флешмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

© РИА Новости
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МедиавойныТомас ГремингерМИД РФГосдума РФДмитрий КиселевРоссияУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияРоссияОБСЕSputnikРоссия сегодняЭстонияВ мире
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