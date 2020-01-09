Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения с редакцией, а сайт перешел на работу в чрезвычайном режиме.

"Ответственный за СМИ институт — офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — следит за этим вопросом. В этой связи он уже вступал в коммуникацию с эстонскими властями. Я знаю, что он направил им письмо, указав, насколько важно без необходимости не создавать препятствий работе зарубежных журналистов", — прокомментировал Гремингер.

Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по этому вопросу и обратилась в ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламент и "Репортеры без границ".

Ситуация вокруг Sputnik

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Его символом стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").