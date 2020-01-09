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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T14:04+0300
https://ria.ru/20200109/1563214216.html
Новый командующий иранским "Кудс" заявил, что продолжит курс Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/156321/38/1563213881_0:27:800:477_1036x0_80_0_0_6275161d3d0ebf8796e5dd7860ab606b.jpg
РИА Новости

Новый командующий иранским "Кудс" заявил, что продолжит курс Сулеймани

14:04 09.01.2020
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© REUTERS / Tasnim News AgencyЭсмаил Каани
Эсмаил Каани
© REUTERS / Tasnim News Agency
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Эсмаил Каани заявил, что продолжит курс, начатый генералом Касемом Сулеймани, сообщает телеканал IRIB.
"Мы продолжим движение по этому светлому пути со всей мощью", - заявил Каани, выразив благодарность за то, что его выбрали новым командующим "Кудс".
"Даст Бог, эта атака дополнит ключевое решение иракского парламента и волю народов региона, и (поможет) изгнать США и глобальное высокомерие из региона", - заявил Каани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
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Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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