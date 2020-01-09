Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм

"Помочь быстро вернуться в прежний режим ребенку могут семейные ритуалы: зарядка, закаливания, совместный прием пищи, чтение книг перед сном, вечерние прогулки. Можно придумать семейные ритуалы типа "прощание с летом" или "здравствуй, школа". Для детей важны традиции-переходы, показывающие реальность и радость изменений", - сказала врач, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Педиатр отметила, что если у родителей не получилось сохранить в праздники привычный режим сна и питания, то прийти в норму также помогут занятия спортом, к которым могут присоединиться и взрослые. Кроме того, по словам специалиста, вернуться к школьному режиму может помочь "работа на опережение" - знакомство ребенка с материалами, которые по программе он будет изучать через 1-2 месяца.