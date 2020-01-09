Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T13:16+0300
https://ria.ru/20200109/1563211135.html
Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм
https://cdn24.img.ria.ru/images/151446/00/1514460005_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_26d0e5cd9ba81c056feac6cac462fac9.jpg
РИА Новости

Эксперт: спорт и "работа на опережение" вернут детей в школьный ритм

13:03 09.01.2020 (обновлено: 13:16 09.01.2020)
269
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДети катаются на горных лыжах
Дети катаются на горных лыжах
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Семейные традиции прощания с каникулами, обучение более сложной программе и занятие спортом помогут родителям быстро и максимально комфортно вернуть ребенка в учебный режим после долгого отдыха, рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

"Помочь быстро вернуться в прежний режим ребенку могут семейные ритуалы: зарядка, закаливания, совместный прием пищи, чтение книг перед сном, вечерние прогулки. Можно придумать семейные ритуалы типа "прощание с летом" или "здравствуй, школа". Для детей важны традиции-переходы, показывающие реальность и радость изменений", - сказала врач, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Педиатр отметила, что если у родителей не получилось сохранить в праздники привычный режим сна и питания, то прийти в норму также помогут занятия спортом, к которым могут присоединиться и взрослые. Кроме того, по словам специалиста, вернуться к школьному режиму может помочь "работа на опережение" - знакомство ребенка с материалами, которые по программе он будет изучать через 1-2 месяца.
Утро
04:52
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
200002
Обсудить 0
Социальный навигаторЗдоровьеСН_ОбразованиеОбщество
Рекомендуем
Осужденные женской исправительной колонии № 4 ГУФСИН России по Челябинской области
Эксперт прокомментировал проект ФСИН по трудоустройству заключенных
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Нижегородской области насмерть разбилась на тюбинге
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский: России следует предложить Ирану военное сотрудничество
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
Деревянная скульптура в виде президента США Дональда Трампа горит в Моравце, Словения. 9 января 2020
В Словении неизвестный поджег деревянную статую Трампа
Доминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
Эксперты рассказали, какие отели выбирают российские туристы
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
В Новосибирске подросток чуть не погиб в аквапарке
Инспектор ГИБДД
Более 820 миллионов обращений поступило на сервисы ГИБДД в 2019 году
Рождественская ярмарка в Риме
Всемирный союз староверов открыл офис в Риме
Мемориал холокоста в Литве
Раввин: парламент Литвы должен отозвать законопроект о Холокосте
Сотрудник полиции
Хабаровская семья, чей ребенок замерз на балконе, не состояла на учете
Мать с новорожденным ребенком
Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке
Китай
Россия усилила контроль на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии
Джастин Бибер
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Лента новостейМолния