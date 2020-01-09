Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.

Ранее его американская коллега Келли Крафт направила в Совбез организации письмо , в котором сообщила о готовности к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

"До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях. — Прим. ред.), переговоры не имеют никакого смысла", — цитирует ответ иранского дипломата IRNA

Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции Соединенных Штатов противоречат нормам международного права.

Американо-иранский конфликт

Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.

Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. При этом никто из американцев не погиб.

Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.