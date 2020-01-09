Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T11:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563206711.html
Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156320/66/1563206660_0:68:3072:1796_1036x0_80_0_0_7637b32bd99b3af2ca6c1afab883a45d.jpg
РИА Новости

Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

11:13 09.01.2020 (обновлено: 11:42 09.01.2020)
39932
© AFP 2019 / Getty Images/Spencer PlattПостпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
© AFP 2019 / Getty Images/Spencer Platt
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
Ранее его американская коллега Келли Крафт направила в Совбез организации письмо, в котором сообщила о готовности к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
"До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности (в отношениях. — Прим. ред.), переговоры не имеют никакого смысла", — цитирует ответ иранского дипломата IRNA.
Он также добавил, что "беспрецедентные" санкции Соединенных Штатов противоречат нормам международного права.
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
09:38Конфликт США и Ирана
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Американо-иранский конфликт

Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.
Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. При этом никто из американцев не погиб.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Будь в теме
Иран завершил месть США: новый атак не будет
08:04
4321256312
Обсудить 27
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеКелли КрафтМаджид Тахт-РаванчиООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Может американцам надо было начать сотрудничесьво с выдачи визы МИД Ирана для участия в заседаниях ООН в Нью Йорке? Лицемеры.
9 января, 11:16
MFMike Fauley
9210004
Это типичный бандитский наезд характерный для америкосов и англичан. Сначала наехать, обложить со всех сторон а потом давайте договариваться :-). Ответ Ирана вполне адекватен и по моему мнению заслуживает уважения.
9 января, 11:35
Evgeny Zayvy
8000003
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Британский принц Гарри
В Британии прокомментировали решение принца Гарри жить самостоятельно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
20:24Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась
20:07Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном
20:05СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
20:03Польша уравняла ответственность Германии и СССР за начало войны
20:02Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива
20:01Президент Абхазии отказался покидать пост
19:47Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
19:45Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
19:45Лукашевич призвал Албанию способствовать диалогу Киева и Донбасса
Лента новостейМолния