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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T14:27+0300
https://ria.ru/20200109/1563200940.html
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/26/1563202625_117:0:2955:1596_1036x0_80_0_0_de60dd89ab391d3746cd972e368ace06.jpg
РИА Новости

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

07:48 09.01.2020 (обновлено: 14:27 09.01.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaПортреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
По словам Крафт, Соединенные Штаты стремятся "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".
Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправданно" статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.
Она также подчеркнула, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
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В начале января Вашингтон провел операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.
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Популярные комментарии
Сцу.. когда мы перестанем сожалеть озабоченностью, когда на нас перестанут ездить как на...., мир меняется, тонкие дипломатические приёмы не работают, как в хокее мы красиво играем а нас бортуют и грубо обыгрывают... Пора отвечать, бить не пощечины как Иран, Россия может бить по морде!
9 января, 08:47
Товарищ .
123800111
После первой же пощечины?! :))
9 января, 08:06
Петя Грин
57320006
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