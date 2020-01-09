США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

По словам Крафт, Соединенные Штаты стремятся "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".

Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправданно" статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.

Она также подчеркнула, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".