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Поклонская прокомментировала санкции США против Ирана
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РИА Новости

Поклонская прокомментировала санкции США против Ирана

10:56 09.01.2020 (обновлено: 13:11 09.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала новые санкции США против Ирана частью Третьей мировой войны.
"После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт... Сейчас ни Трампу, ни другим "воякам" не нужно бомбами стирать Иран или иные "интересующие" их страны с лица Земли. Есть другие методы. Например, экономическая блокада и санкции. Именно это президент США пообещал Ирану. Именно этот метод использовали против России, пытаясь лишить нас самостоятельности", - написала Поклонская на своей странице "Вконтакте".
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Она отметила также, что попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах участились.
"Самое страшное, что простые люди становятся разменной монетой в этой Третьей мировой войне", - заключила парламентарий.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
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Пушков заявил, что война США с Ираном "похоронила бы" Трампа
Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеКелли КрафтНаталья ПоклонскаяДональд ТрампГосдума РФИранСШАВ мире
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