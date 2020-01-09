Поклонская прокомментировала санкции США против Ирана

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала новые санкции США против Ирана частью Третьей мировой войны.

"После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт... Сейчас ни Трампу, ни другим "воякам" не нужно бомбами стирать Иран или иные "интересующие" их страны с лица Земли. Есть другие методы. Например, экономическая блокада и санкции. Именно это президент США пообещал Ирану. Именно этот метод использовали против России, пытаясь лишить нас самостоятельности", - написала Поклонская на своей странице " Вконтакте ".

Она отметила также, что попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах участились.

"Самое страшное, что простые люди становятся разменной монетой в этой Третьей мировой войне", - заключила парламентарий.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.