ЛНР напомнила Киеву о выборах в Донбассе по Минским соглашениям

ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Киев, согласно минским договоренностям, должен выполнить ряд условий для последующего проведения местных выборов в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред Киев, согласно минским договоренностям, должен выполнить ряд условий для последующего проведения местных выборов в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.

"Пристайко с маниакальным упорством проводит тезис о выборах на Донбассе в 2020 году (попытка "синхронизации" с выборами местного самоуправления на Украине), что полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера", подписанной полномочным представителем Киева в Минске", - говорится в официальном заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

По словам полпреда ЛНР, согласно решениям, принятым по итогам Парижского саммита "нормандского формата" и направленным минской контактной группе поручениям, Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе в соответствии с минским комплексом мер.

"Напомню, что к таковым относится разблокирование закона об особом статусе, разработка законодательных и нормативных актов и соглашений, вытекающих из данного закона (то есть постоянного законодательства об особом статусе), а также закрепление особого статуса в конституции. Только после выполнения всех этих шагов возможно проведение местных выборов в Донбассе", - подчеркнул Дейнего.

Он уточнил, что в качестве первого шага Киев обязан имплементировать "формулу Штайнмайера" (которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе на постоянной основе) в украинское законодательство в точности в том виде, как она была согласована и подписана в Минске.