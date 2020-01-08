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ЛНР напомнила Киеву о выборах в Донбассе по Минским соглашениям
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РИА Новости

ЛНР напомнила Киеву о выборах в Донбассе по Минским соглашениям

19:41 08.01.2020 (обновлено: 19:44 08.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Киев, согласно минским договоренностям, должен выполнить ряд условий для последующего проведения местных выборов в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.
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"Пристайко с маниакальным упорством проводит тезис о выборах на Донбассе в 2020 году (попытка "синхронизации" с выборами местного самоуправления на Украине), что полностью противоречит обязательствам Украины по "формуле Штайнмайера", подписанной полномочным представителем Киева в Минске", - говорится в официальном заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По словам полпреда ЛНР, согласно решениям, принятым по итогам Парижского саммита "нормандского формата" и направленным минской контактной группе поручениям, Киев прежде всего должен согласовать с Донбассом все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его функционирования на постоянной основе в соответствии с минским комплексом мер.
"Напомню, что к таковым относится разблокирование закона об особом статусе, разработка законодательных и нормативных актов и соглашений, вытекающих из данного закона (то есть постоянного законодательства об особом статусе), а также закрепление особого статуса в конституции. Только после выполнения всех этих шагов возможно проведение местных выборов в Донбассе", - подчеркнул Дейнего.
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Он уточнил, что в качестве первого шага Киев обязан имплементировать "формулу Штайнмайера" (которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе на постоянной основе) в украинское законодательство в точности в том виде, как она была согласована и подписана в Минске.
"Кстати, данная формула определяет, что местные выборы в Донбассе будут внеочередными и будут проводиться по отдельному специальному закону. Так что рассуждения господина Пристайко о проведении таких выборов параллельно с местными выборами на Украине лишены оснований. Более того, никакие законопроекты, связанные с выполнением своих обязательств, Киев нам в Минске для согласования не представил, тем самым нарушив одно из фундаментальных требований, закреплённых в минских соглашениях", - говорится в заявлении представителя ЛНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРВадим Пристайко"Нормандская четверка"Владислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаМИД УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
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