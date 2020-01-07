В Киеве назвали условие поиска альтернативы Минским переговорам

При этом Пристайко отметил, что выборы на не подконтрольных Киеву территориях в Донбассе "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью".

"Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие", - заявил он.