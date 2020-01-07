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В Киеве назвали условие поиска альтернативы Минским переговорам
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РИА Новости

В Киеве назвали условие поиска альтернативы Минским переговорам

21:24 07.01.2020 (обновлено: 00:50 08.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Украине следует начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не состоятся местные выборы либо затянется процесс разведения войск, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
По его словам, это может быть миротворческая миссия. "Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - сказал Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на сайте посольства Украины в ФРГ.
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При этом Пристайко отметил, что выборы на не подконтрольных Киеву территориях в Донбассе "в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью".
"Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие", - заявил он.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
234421984
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Своим заявлением министр Пристайко еще раз подтвердил, что в несостоявшемся государстве и несостоятельные дипломаты.
7 января, 21:43
vv.p.neznamov
2710001
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