Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Косатки из приморской "китовой тюрьмы", выпущенные в 2019 году в Косатки из приморской "китовой тюрьмы", выпущенные в 2019 году в Охотском море , мигрируют на юг, а белухи отправились в район Шантар, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

"Некоторые спутниковые метки, установленные на животных при выпуске, еще сохранились, хотя многие косатки их оторвали, по-видимому, уже находясь в составе диких семей. Данные работающих спутниковых меток свидетельствуют о начавшейся миграции косаток из Шантарского района Охотского моря к южным широтам", - говорится в сообщении.

По данным ВНИРО, одна косатка уже прошла 1800 километров от района летней охоты у Шантарских островов и сейчас находится южнее японского острова Хоккайдо. Другая также движется в юго-восточном направлении и сейчас подошла к побережью курильского острова Парамушир.

Ученые отмечают, что белухи, выпущенные в Сахалинском заливе, с уходом косаток мигрируют в район Шантарских островов к местам традиционного скопления в зимний период. Последняя группа белух, которую выпустили в Японском море возле Лазовского заповедника, разошлись по акватории побережья Приморья. Сотрудники местных турбаз и экологи фиксируют этих животных в группах по 6-8 особей. Белухи также замечены в порту Находки и в районе острова Русский.

"Видео с белухами, которые к нам приходят, свидетельствует о том, что их поведение аналогично поведению диких сородичей. Они передвигаются группами и самостоятельно охотятся. На контакт с людьми не идут и не попрошайничают", - сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.