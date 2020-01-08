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РИА Наука
2020-01-08T19:10+0300
https://ria.ru/20200108/1563194013.html
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/05/1555970586_184:0:1185:563_1036x0_80_0_0_14fe75b969194ad4baa09db897dc2227.jpg
РИА Новости

Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки мигрируют на юг

19:06 08.01.2020 (обновлено: 19:10 08.01.2020)
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© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Косатки из приморской "китовой тюрьмы", выпущенные в 2019 году в Охотском море, мигрируют на юг, а белухи отправились в район Шантар, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
"Некоторые спутниковые метки, установленные на животных при выпуске, еще сохранились, хотя многие косатки их оторвали, по-видимому, уже находясь в составе диких семей. Данные работающих спутниковых меток свидетельствуют о начавшейся миграции косаток из Шантарского района Охотского моря к южным широтам", - говорится в сообщении.
По данным ВНИРО, одна косатка уже прошла 1800 километров от района летней охоты у Шантарских островов и сейчас находится южнее японского острова Хоккайдо. Другая также движется в юго-восточном направлении и сейчас подошла к побережью курильского острова Парамушир.
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Ученые отмечают, что белухи, выпущенные в Сахалинском заливе, с уходом косаток мигрируют в район Шантарских островов к местам традиционного скопления в зимний период. Последняя группа белух, которую выпустили в Японском море возле Лазовского заповедника, разошлись по акватории побережья Приморья. Сотрудники местных турбаз и экологи фиксируют этих животных в группах по 6-8 особей. Белухи также замечены в порту Находки и в районе острова Русский.
"Видео с белухами, которые к нам приходят, свидетельствует о том, что их поведение аналогично поведению диких сородичей. Они передвигаются группами и самостоятельно охотятся. На контакт с людьми не идут и не попрошайничают", - сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
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