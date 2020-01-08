Путин и Эрдоган назвали способы достижения стабильности в Ливии

СТАМБУЛ (Турция), 8 янв – РИА Новости. Стабильность в Ливии можно достичь лишь в ходе инклюзивного межливийского диалога, он должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года, говорится в совместном заявлении президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
"Прочный мир и стабильность в стране могут быть достигнуты лишь за счет политического процесса, который бы велся самой Ливией на основе искреннего и инклюзивного межливийского диалога", - сказано в тексте заявления.
"Стремление к военному решению продолжающего конфликта в Ливии приводит лишь к дальнейшим страданиями и углубляет разногласия между ливийцами", - говорится в документе.
"Обеспечение немедленного прекращения огня является первоочередной задачей для начала инклюзивного межливийского политического процесса под эгидой ООН, который должен быть на основе политического соглашения 2015 года, резолюции СБ ООН 2259 и других соответствующих резолюций ООН", - гласит заявление.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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