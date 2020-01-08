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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T17:56+0300
https://ria.ru/20200108/1563192082.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе после убийства Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/156318/66/1563186609_0:358:3002:2047_1036x0_80_0_0_a6db76140ee64ba9cb3adbf32231b79b.jpg
РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе после убийства Сулеймани

17:56 08.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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СТАМБУЛ, 8 янв – РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе в результате шагов США, в частности, убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Из международной проблематики обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани", - сказал Лавров журналистам.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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