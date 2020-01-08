Педро Санчес официально стал председателем правительства Испании

МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Лидер испанских социалистов Педро Санчес, утвержденный накануне на пост председателя правительства конгрессом депутатов, принес присягу.
"Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров", - заявил Санчес, поместив руку на конституцию.
Как и в июне 2018 года, Санчес присягал без Библии и распятия. Присягу принимал глава государства, король Фелипе VI.
После церемонии Санчес и Фелипе VI обменялись шутками. "Восемь месяцев ради 10 секунд", - сказал председатель правительства. "Было быстро, просто и не больно", - ответил ему глава государства. "Боль наступит позже", - добавил он после паузы.
Во вторник конгресс депутатов в ходе второго тура голосования с минимальным перевесом утвердил Санчеса премьером страны. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18.
Избрание председателя правительства положит конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
7 января, 17:39Биография Педро Санчеса