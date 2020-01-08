Педро Санчес официально стал председателем правительства Испании

"Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров", - заявил Санчес, поместив руку на конституцию.

После церемонии Санчес и Фелипе VI обменялись шутками. "Восемь месяцев ради 10 секунд", - сказал председатель правительства. "Было быстро, просто и не больно", - ответил ему глава государства. "Боль наступит позже", - добавил он после паузы.