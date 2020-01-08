Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T14:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563184553.html
Педро Санчес официально стал председателем правительства Испании
https://cdn21.img.ria.ru/images/154943/00/1549430020_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_43ddbd7b7c55f286d129806553c371a2.jpg
РИА Новости

Педро Санчес официально стал председателем правительства Испании

13:28 08.01.2020 (обновлено: 14:53 08.01.2020)
338
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Лидер испанских социалистов Педро Санчес, утвержденный накануне на пост председателя правительства конгрессом депутатов, принес присягу.

"Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров", - заявил Санчес, поместив руку на конституцию.

Как и в июне 2018 года, Санчес присягал без Библии и распятия. Присягу принимал глава государства, король Фелипе VI.
После церемонии Санчес и Фелипе VI обменялись шутками. "Восемь месяцев ради 10 секунд", - сказал председатель правительства. "Было быстро, просто и не больно", - ответил ему глава государства. "Боль наступит позже", - добавил он после паузы.
Во вторник конгресс депутатов в ходе второго тура голосования с минимальным перевесом утвердил Санчеса премьером страны. За проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18.
Избрание председателя правительства положит конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
7 января, 17:39
Биография Педро Санчеса
211000
Обсудить 0
Педро СанчесПравительство ИспанииИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о важных изменениях в мире после убийства Сулеймани
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
Биография Педро Санчеса
Эйфелева башня в Париже
Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Германские военнослужащие не пострадали при обстреле баз США в Ираке
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: ядерная деятельность Ирана продолжит носить мирный характер
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
Добыча нефти
Эксперт предположил, как подорожает нефть из-за конфликта Ирана и США
Сержант-механик армии США Д осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Кувейтское СМИ сообщило, что США выводят войска с базы "Арифджан"
Стоп-кадр видео пуска иранской ракеты по американской военной базе на территории Ирака. 8 января 2020
В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Флаг Кувейта
Испания перебросила большинство военных с иракской базы в Кувейт
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет, заявили в Киеве
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
Finnair приостановила полеты над Ираном и Ираком до 12 января
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
08:58Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты
08:58Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак
08:53В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
Лента новостейМолния