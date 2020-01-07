Педро Санчес стал премьером Испании

МАДРИД, 7 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Конгресс депутатов Конгресс депутатов испанского парламента утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования, состоявшемся во вторник.

Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: за проголосовали 167 депутатов, против - 165, воздержались - 18.

Кандидатуру Санчеса, лидера выигравшей ноябрьские выборы Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), помимо социалистов (120 мандатов) поддержали депутаты от левой Unidas Podemos (35) и депутаты ряда мелких партий: Баскской националистической партии, "Больше страны" (Más País), Compromís, Галисийского националистического блока, "Теруэль существует" и "Новых Канар".

Против проголосовали правая Народная партия (89), крайне правая VOX (52), центристская "Граждане" (10), а также ряд более мелких партий, включая каталонские правую "Вместе за Каталонию" и левую радикальную "Кандидатуру народного единства".

Воздержались Левые республиканцы Каталонии (ERC), выступающие за независимость Каталонии, и радикальная EH Bildu, поддерживающая независимость Страны басков.

Позиция 13 каталонских левых республиканцев – в крайне фрагментированном парламенте, где заседают представители более 20 политических сил - оказалась решающей для утверждения главы кабинета. На прошлой неделе социалистам и ERC удалось договориться о сделке. ИСРП пообещала начать переговоры по каталонскому конфликту на уровне правительств Каталонии и Испании после его утверждения, их итоги будут представлены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен левые республиканцы согласились не блокировать кандидатуру Санчеса в конгрессе.

Во время дебатов во вторник, лидер Народной партии Пабло Касадо раскритиковал Санчеса за то, что премьерское кресло он получит благодаря позиции баскских и каталонских сторонников независимости.

"В нашей стране было два врага – террористы и путчисты. Нельзя держать испанцев в заложниках, чтобы гарантировать голоса для утверждения. Вы заключили соглашения с ультралевыми, сторонниками независимости и батасунцами (запрещенная партия "Батасуна" была политическим крылом баскской террористической группировки ЭТА, некоторые члены "Батасуны" вошли в EH Bildu), сейчас они ваши соратники, при этом вы не даете объяснений испанцам", - сказал Касадо, обвинив Санчеса во лжи.

Лидер НП также раскритиковал генсека соцпартии за то, что он призывал "оставить позади судебные процессы" в отношении каталонских политиков. По мнению Касадо, это означает отказ от принципа разделения властей. Политика Санчеса, заявил лидер НП, приведет к расколу страны.

Глава крайне правой VOX Сантьяго Абаскаль с трибуны требовал отстранить от власти председателя каталонского женералитета Кима Торру, которого на прошлой неделе ЦИК Испании лишил депутатского мандата. "Правительство смотрит в другую сторону, потому что сегодня ему нужно разрешение путчистов", - заявил Абаскаль.

Представитель центристской партии "Граждане" Инес Арримадас обрушилась с критикой на Санчеса за то, что он не стал пытаться договариваться с правым блоком, чтобы получить премьерство, а предпочел заключать соглашения с Podemos и сторонниками независимости Каталонии.

"Знайте, что вы могли изолировать сторонников независимости и радикалов, при этом вы бы правили самостоятельно при заключении государственных соглашений (с правыми)", - заявила Арримадас, призвав депутатов-социалистов нарушить партийную дисциплину и голосовать против кандидата от ИСРП или воздержаться.

Санчес в свою очередь отстаивал позицию ИСРП о начале переговоров по каталонской проблеме, поскольку "необходимо преодолевать территориальные конфликты, всегда в рамках конституции", и призвал избавляться от "токсичного климата" в испанской политике.

Лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас, которому достанется пост вице-премьера, пообещал, что формируемое коалиционное правительство будет защищать "право каталонцев, басков и канарцев выступать под теми символами, под которыми они хотят".

Санчес в ходе своего выступления дал понять, что будет добиваться реформирования конституции в части процедуры утверждения главы правительства после выборов. "За последние четыре года у нас было правительство с полными полномочиями в течение полутора лет. Неприемлемо, чтобы подобное повторялось в будущем. Надо искать механизмы, чтобы такое не повторялось. Я и моя фракция обещаем искать формулы", - заявил он.

В первом туре, который состоялся в воскресенье, Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство (минимум 176 голосов из 350). Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно простого большинства – число голосов "за" должно быть больше голосов "против".

Избрание председателя правительства положит конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.