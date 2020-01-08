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Джонсон и глава Еврокомиссии обсудят будущее торговое соглашение
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РИА Новости

Джонсон и глава Еврокомиссии обсудят будущее торговое соглашение

03:16 08.01.2020 (обновлено: 04:33 08.01.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые встретится с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главной темой переговоров станет будущее торговое соглашение между Великобританией и ЕС, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра.
По ее информации, встреча состоится днем в среду на Даунинг-стрит.
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"На первой встрече лицом к лицу с момента, как фон дер Ляйен в декабре заняла свой пост, премьер-министр, как ожидается, подчеркнет важность обеспечения уверенных и позитивных будущих отношений (между Британией и ЕС) к декабрю 2020 года. Как ожидается, он скажет председателю фон дер Ляйен, что после трехлетнего ожидания Brexit и британские, и европейские граждане с полным основанием ожидают своевременного завершения переговоров по амбициозному соглашению о свободной торговле", - отмечается в заявлении.
Как указывает канцелярия, "продления периода имплементации, который закончится в декабре 2020 года, не будет", "соглашение о выходе из ЕС внесет этот пункт в британское законодательство".
Некоторое время на встрече будут присутствовать также министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, отмечается в документе.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.
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Выход Британии из ЕвросоюзаУрсула фон дер ЛяйенБорис ДжонсонЕврокомиссияВеликобританияЛондонВ мире
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