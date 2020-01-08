Джонсон и глава Еврокомиссии обсудят будущее торговое соглашение

По ее информации, встреча состоится днем в среду на Даунинг-стрит.

"На первой встрече лицом к лицу с момента, как фон дер Ляйен в декабре заняла свой пост, премьер-министр, как ожидается, подчеркнет важность обеспечения уверенных и позитивных будущих отношений (между Британией и ЕС) к декабрю 2020 года. Как ожидается, он скажет председателю фон дер Ляйен, что после трехлетнего ожидания Brexit и британские, и европейские граждане с полным основанием ожидают своевременного завершения переговоров по амбициозному соглашению о свободной торговле", - отмечается в заявлении.

Как указывает канцелярия, "продления периода имплементации, который закончится в декабре 2020 года, не будет", "соглашение о выходе из ЕС внесет этот пункт в британское законодательство".

Некоторое время на встрече будут присутствовать также министр по делам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, отмечается в документе.