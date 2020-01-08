Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

"Да", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин обсудить эту тему.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.