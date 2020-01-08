Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в среду обсудит ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин обсудить эту тему.
Во вторник на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, обостряется.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.