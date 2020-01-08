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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

00:54 08.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в среду обсудит ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да", - ответил Песков на вопрос, планирует ли Путин обсудить эту тему.
Во вторник на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, обостряется.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
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