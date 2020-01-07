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2020-01-07T23:32+0300
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Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

23:32 07.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziВо время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась, а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется".
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"Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется", - сказал Путин, видео встречи которого с Асадом распространено пресс-службой сирийского президента.
Путин отметил, что в самой Сирии наблюдаются кардинальные изменения к лучшему.
"Что касается Сирии, то благодаря вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация ... не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны", - добавил российский президент.
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Война в СирииБлижний ВостокБашар АсадВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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