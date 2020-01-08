Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"

"В 71 год этот человек не только жив и здоров, но и исполняет музыку. Оззи действительно одна из последних легенд рок-музыки. Продолжай "качать", Оззи", - пишут комментаторы. "Он остался верен музыке, и это делает его особенным", "Оззи 71 год, но он "качает", даже опираясь на трость", - отмечают поклонники.