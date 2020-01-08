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Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
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РИА Новости

Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"

01:51 08.01.2020 (обновлено: 01:56 08.01.2020)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Оззи Осборн, бывший вокалист рок-группы Black Sabbath, представил клип на композицию "Straight to Hell". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале музыканта.
Трек войдет в новый альбом исполнителя, который будет называться "Ordinary Man". Его релиз запланирован на 2020 год.
Также в альбоме появится песня "Under the Graveyard", видеоклип на которую вышел в декабре 2019 года.
За первые сутки ролик на трек "Straight to Hell" посмотрели более 730 тысяч пользователей.
"В 71 год этот человек не только жив и здоров, но и исполняет музыку. Оззи действительно одна из последних легенд рок-музыки. Продолжай "качать", Оззи", - пишут комментаторы. "Он остался верен музыке, и это делает его особенным", "Оззи 71 год, но он "качает", даже опираясь на трость", - отмечают поклонники.
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