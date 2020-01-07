Путин прилетел в Стамбул

Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Стамбула. Архивное фото

Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Стамбула

Как пояснили в пресс-службе главы государства, здесь публичных мероприятий на вечер 7 января у Путина не запланировано, рабочая программа намечена на 8 января.

Рабочий визит главы государства в Стамбул ранее анонсировала пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, Путин посетит Турецкую республику для участия в церемонии запуска "Турецкого потока". Также в среду пройдут его переговоры с Эрдоганом. По информации пресс-службы президента РФ, лидеры предполагают поговорить о развитии двустороннего сотрудничества и затронуть международные темы, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Сам турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk ранее сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой из России меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе, а также выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии.

Накануне поездки в Турцию, 7 января, Путин побывал с визитом в Дамаске , где посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в САР и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Также в рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Россия и Турция 22 октября прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.