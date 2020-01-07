Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T22:07+0300
https://ria.ru/20200107/1563167154.html
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156317/11/1563171118_0:25:890:526_1036x0_80_0_0_13142d2fb4229a986fbe35372cd6030d.jpg
РИА Новости

Путин посетил российский командный пункт в Сирии

17:00 07.01.2020 (обновлено: 22:07 07.01.2020)
108660
© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
ДАМАСК, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.
© REUTERS / SANAПрезидент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
© REUTERS / SANA
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — добавил Песков.
После этого состоялись двусторонние переговоры.
По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.
Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.
"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", — добавил Песков.

Прогулка по Дамаску

После этого лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Президентов сопровождали министры обороны Сергей Шойгу и Али Айюб.
В частности, Путин посетил Омейядскую мечеть, где также ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Российский лидер оставил запись в книге посетителей.
По случаю Рождества глава государства посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска. Там российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии — христиане и мусульмане — мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами.
"Иоанн Х также отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", — рассказали в Кремле.
Как сообщил Песков, Путин "подарил икону Богоматери" храму.
Президент также побывал в одной из крупнейших и старейших мечетей Дамаска. Российскому лидеру показали одну из святынь — голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман. Президент же подарил мечети Коран XVII века.
В Кремле отметили, что безопасность Путина в Дамаске обеспечивали российские военные.
17672931915111
Обсудить 361
Война в СирииБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
Бог в помощь в успешном разрешении всех проблем и в Сирии, и на всём ближнем Востоке.
7 января, 17:24
lyuda.terenteva.55
2841201218
В Рождество?!
7 января, 17:04
PZPetr Zhukoff
431561380
Рекомендуем
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Паспорт гражданина Украины
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
Первая группа турецких военных прибыла в Ливию
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020
Асад поблагодарил Путина на русском
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния