Путин посетил российский командный пункт в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020

ДАМАСК, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Дамаск , где встретился с президентом Сирии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.

© REUTERS / SANA Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020 © REUTERS / SANA Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи. 7 января 2020

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — добавил Песков.

После этого состоялись двусторонние переговоры.

По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.

Путин в Сирии, встретился с Асадом и побывал на российской базе pic.twitter.com/1J1M4g7bi8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", — добавил Песков.

Прогулка по Дамаску

После этого лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Президентов сопровождали министры обороны Сергей Шойгу и Али Айюб.

В частности, Путин посетил Омейядскую мечеть, где также ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Российский лидер оставил запись в книге посетителей.

По случаю Рождества глава государства посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска. Там российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Самолет Путина во время подлёта к Дамаску сопровождали российские военные самолеты Су. Для безопасности pic.twitter.com/yh5FoJZ6ev — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.

Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии — христиане и мусульмане — мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами.

"Иоанн Х также отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", — рассказали в Кремле.

Как сообщил Песков, Путин "подарил икону Богоматери" храму.

Президент также побывал в одной из крупнейших и старейших мечетей Дамаска. Российскому лидеру показали одну из святынь — голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман. Президент же подарил мечети Коран XVII века.