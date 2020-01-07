Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С 2021 года гражданам С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону , сообщил "Обозреватель".

Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.

Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составить семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.

Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, подчеркивает издание.

Помимо украинцев, нововведение также коснется канадцев британцев , отмечается в статье.