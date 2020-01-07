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Туризм
2020-01-07T21:12+0300
https://ria.ru/20200107/1563167476.html
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
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РИА Новости

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

17:10 07.01.2020 (обновлено: 21:12 07.01.2020)
130164
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Подобные изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать для стран, жители которых освобождены от визовых требований.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
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Авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS) будет обязательной для всех, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны. Ее стоимость составить семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.
Для авторизации также необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, подчеркивает издание.
Помимо украинцев, нововведение также коснется канадцев и британцев, отмечается в статье.
Сейчас для граждан Украины, посещающих Евросоюз, в течение 90 суток действует безвизовый режим при предъявлении биометрического паспорта. Экс-президент страны Петр Порошенко неоднократно называл это достижение одним из главных итогов своего пребывания у власти. При этом права на работу или учебу действующий безвизовый режим не дает.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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ТуризмНовости - ТуризмСитуация на УкраинеШенгенская зонаЕвросоюзУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну а мы за визой.. все еще за визой ;(
7 января, 17:13
PZPetr Zhukoff
2612356225
Когда Потрошенко добивался безвиза для окраинцев, то он не думал, что 99% населения этой беднейшей страны во всей Евразии вообще не могут себе позволить куда- то выехать?
7 января, 17:13
General2810
238921115
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