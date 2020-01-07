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В Сети появилось видео с ребенком за рулем в Петербурге
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РИА Новости

В Сети появилось видео с ребенком за рулем в Петербурге

17:00 07.01.2020 (обновлено: 17:16 07.01.2020)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Петербурге водитель посадил за руль движущейся машины ребенка. Видео опубликовано в паблике "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как автомобиль Mazda едет по дороге, а со стороны руля видна детская голова.
"Очень надеюсь, что горе-папу накажут", — написал автор ролика.
Осенью прошлого года жительница Набережных Челнов опубликовала в соцсетях видео "Счастливый сынок", на котором ее шестилетний ребенок управляет автомобилем. В комментарии к ролику мать отметила, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Позже женщину оштрафовали.
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