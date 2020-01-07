В Сети появилось видео с ребенком за рулем в Петербурге

На кадрах видно, как автомобиль Mazda едет по дороге, а со стороны руля видна детская голова.

Осенью прошлого года жительница Набережных Челнов опубликовала в соцсетях видео "Счастливый сынок", на котором ее шестилетний ребенок управляет автомобилем. В комментарии к ролику мать отметила, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Позже женщину оштрафовали.