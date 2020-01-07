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Водителя автобуса арестовали после ДТП с грузовиком под Тюменью
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РИА Новости

Водителя автобуса арестовали после ДТП с грузовиком под Тюменью

16:29 07.01.2020 (обновлено: 17:00 07.01.2020)
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© Фото : МегатюменьДТП на трассе Тюмень - Ханты–Мансийск
ДТП на трассе Тюмень - Ханты–Мансийск
© Фото : Мегатюмень
ДТП на трассе Тюмень - Ханты–Мансийск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Суд арестовал водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе в Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Тобольска.
Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, пострадали семь пассажиров автобуса. В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора судом", – сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщали в региональной Госавтоинспекции, водителя автобуса также привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования тахографа в транспортном средстве, который был в наличии, но не работал.
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ТобольскТаджикистанТюменская областьТобольский районСургутПроисшествия
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