Водителя автобуса арестовали после ДТП с грузовиком под Тюменью

Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, пострадали семь пассажиров автобуса. В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").