В СФ ответили на идею Польши запретить "российскую трактовку истории"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Первый заместитель комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров считает, что Польша может принимать любые законы, однако это не повлияет на историю.
Так он прокомментировал "360" слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидава-Блоньски, что Польша на законодательном уровне намерена запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения".
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Он напомнил, что существуют архивные материалы, в которых четко указана роль каждой страны во Второй мировой войне. Джабаров отметил, что попытки переписать историю вызывают только смех. Он подчеркнул, что главные союзники СССР — США и Великобритания никогда не говорили, что Россия неправильно трактует итоги того времени.
"Это говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом Второй мировой войны", — заключил Джабаров.
В декабре 2019 года Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей", так как тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку.
После этого российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД Польши. По словам дипломата, состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переписывание истории в угоду современной политической конъюнктуре недопустимо.
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