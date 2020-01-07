В СФ ответили на идею Польши запретить "российскую трактовку истории"

Он напомнил, что существуют архивные материалы, в которых четко указана роль каждой страны во Второй мировой войне. Джабаров отметил, что попытки переписать историю вызывают только смех. Он подчеркнул, что главные союзники СССР — США и Великобритания никогда не говорили, что Россия неправильно трактует итоги того времени.