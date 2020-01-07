Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Об этом в своем Twitter написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
По ее словам, законопроект о "пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу" представят на следующем заседании польского парламента.
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Как сообщил глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работу над ним завершат в среду.
"Принять участие могут все депутаты", — написал Терлецкий в Twitter.
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Споры об истории
В Польше недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей". В конце декабря российский лидер рассказал, что польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась "жесткая, но вполне корректная" беседа с директором восточного департамента.
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Позицию главы государства поддержали многие политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.