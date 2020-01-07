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2020-01-07T17:21+0300
https://ria.ru/20200107/1563162600.html
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
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РИА Новости

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

13:13 07.01.2020 (обновлено: 17:21 07.01.2020)
250508
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".

"Сегодня, в Рождество, появился еще один крупный победитель государственных лотерей. Он выиграл суперприз в размере 123 025 954 рублей. Счастливый билет был куплен в Пензенской области", — отметили в распространителе лотереи.

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Тиражи лотереи, которую купил победитель, проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все семь чисел выигрышной комбинации, пояснили в "Столото".
Участник лотереи отметил числа: 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. "По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр "Столото", — добавили в пресс-службе.
Ранее, 1 января, во время новогоднего тиража был разыгран миллиард рублей. Он достался участнику из Подмосковья. Первый лотерейный миллиардер в России пока не вышел на связь.
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В "Столото" озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
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Обсудить 31
ЛотереяПензенская областьОбщество
Популярные комментарии
Наверно друг устроителя лотереи , одноклассник. Ему за молчание дадут 3 , 120 назад на вернут хозяевам .
7 января, 16:13
freizdorf
6651009
Вы прям сама наивность.
7 января, 19:06
maks.chuprin.87
1011003
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