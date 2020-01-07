Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
"Сегодня, в Рождество, появился еще один крупный победитель государственных лотерей. Он выиграл суперприз в размере 123 025 954 рублей. Счастливый билет был куплен в Пензенской области", — отметили в распространителе лотереи.
Тиражи лотереи, которую купил победитель, проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все семь чисел выигрышной комбинации, пояснили в "Столото".
Участник лотереи отметил числа: 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. "По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр "Столото", — добавили в пресс-службе.
Ранее, 1 января, во время новогоднего тиража был разыгран миллиард рублей. Он достался участнику из Подмосковья. Первый лотерейный миллиардер в России пока не вышел на связь.
4 января, 17:45В "Столото" озвучили сроки получения миллиардного выигрыша