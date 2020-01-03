Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выигрышный Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото".

Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша. Его имя пока не известно, но в "Столото" рассчитывают, что скоро он объявится и расскажет, как планирует распорядиться выигрышем.

"Победитель до сих пор не вышел на связь, однако в "Столото" надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области", — рассказали в пресс-службе.

Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото".

Численность населения Юдино — менее 1300 человек.