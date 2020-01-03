Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T15:35+0300
https://ria.ru/20200103/1563087311.html
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/150834/89/1508348973_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_eb48c752bffe4791a196e9a2195a4a71.jpg
РИА Новости

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

10:53 03.01.2020 (обновлено: 15:35 03.01.2020)
332291
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лотерейных билетов
Продажа лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Продажа лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото".
Первого января стало известно, что в России появился первый лотерейный миллиардер — победитель новогоднего розыгрыша. Его имя пока не известно, но в "Столото" рассчитывают, что скоро он объявится и расскажет, как планирует распорядиться выигрышем.
Листы с денежными купюрами
2 января, 09:32
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
"Победитель до сих пор не вышел на связь, однако в "Столото" надеются, что информация о месте покупки ускорит объявление миллиардера. Лотерейный киоск, где продали билет на миллиард, находится в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области", — рассказали в пресс-службе.
Билет № 131626314944 был продан 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж, уточнили в "Столото".
Численность населения Юдино — менее 1300 человек.
Чтобы получить выигрыш, миллиардер должен прийти в лотерейный центр, где оформят все документы. Выигрыш (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) ему переведут в течение полугода.
Банкноты номиналом 1000 рублей
1 января, 17:15
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
42776422636180
Обсудить 56
ЛотереяМосковская областьОдинцовский районОбщество
Популярные комментарии
Вот не понимаю, зачем раскрывать информацию, когда, где и т.д. был куплен билет. Не думает «Столото», что это может быть крайне опасно!?
3 января, 11:19
PPProfin Profin
19382038
Хорошая статья. Граждане бегут покупать лотерейные билеты.
3 января, 12:39
Voldemar Dyboff
363110010
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Пачки денег
"Столото" сообщило, сколько денег получит победитель-миллиардер
Листы с денежными купюрами
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров написал стихи про шоу "Голос"
В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Сотрудник ГИБДД проверяет документы таксиста
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Листы с денежными купюрами
В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
01:35Команда Трампа сочла "неприемлемым" бездействие в ситуации с Сулеймани
01:19В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани
Лента новостейМолния