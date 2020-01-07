В ГД ответили Польше на планы запретить "российскую трактовку истории"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе в RT заявил, что намерение Польши запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения" лишь разделит российский и польский народы.
Он назвал подобный подход деструктивным, подчеркнув необходимость подумать о развитии культурных, экономических и научно технических связей двух стран.
Кроме того, он уверен, что народы России и Польши "в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях".
Ранее вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска написала в Twitter, что Польша на законодательном уровне намерена запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Проект представят на следующем заседании парламента.
25 декабря 2019, 16:49Почему посол Польши антисемитская сволочь
Споры об истории
В декабре Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку. После этого высказывания МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Польшу извиниться за подобные высказывания бывшего дипломата. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.
31 декабря 2019, 16:28Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне