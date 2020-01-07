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В ГД ответили Польше на планы запретить "российскую трактовку истории"
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РИА Новости

В ГД ответили Польше на планы запретить "российскую трактовку истории"

12:32 07.01.2020 (обновлено: 12:40 07.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе в RT заявил, что намерение Польши запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения" лишь разделит российский и польский народы.
Он назвал подобный подход деструктивным, подчеркнув необходимость подумать о развитии культурных, экономических и научно технических связей двух стран.
Кроме того, он уверен, что народы России и Польши "в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях".
Ранее вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска написала в Twitter, что Польша на законодательном уровне намерена запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Проект представят на следующем заседании парламента.
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В декабре Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку. После этого высказывания МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Польшу извиниться за подобные высказывания бывшего дипломата. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.
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Популярные комментарии
А чего так мало? Нужно в Польше вообще историю запретить!!!
7 января, 13:05
Павел Петров
2650005
смех-смехом....НО.....зачем все считают началом второй мировой войны 1 сентября 1939 года ?...наверное было бы правильным началом второй мировой войны считать рездерибан чехословакии в 1938 голу или нападение самураев на китай в 1934 году....
7 января, 13:52
ВСВосход Солнца
2700002
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