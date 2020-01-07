В ГД ответили Польше на планы запретить "российскую трактовку истории"

Он назвал подобный подход деструктивным, подчеркнув необходимость подумать о развитии культурных, экономических и научно технических связей двух стран.

Кроме того, он уверен, что народы России и Польши "в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях".