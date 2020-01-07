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На Ямале вспыхнул пожар в магазине автозапчастей
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РИА Новости

На Ямале вспыхнул пожар в магазине автозапчастей

10:25 07.01.2020 (обновлено: 10:33 07.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по ЯНАОСотрудники МЧС во время тушения пожара в торговом доме "СВ" по улице Ямальской в городе Муравленко
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в торговом доме СВ по улице Ямальской в городе Муравленко
© Фото : ГУ МЧС по ЯНАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в городе Муравленко (ЯНАО), пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает во вторник региональное управление МЧС.
Согласно данным ведомства, пожар в торговом доме "СВ", который специализируется на продаже автозапчастей, произошел около 10.20 (8.20 мск). Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составляла 50 квадратных метров, была угроза распространения огня.
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"По предварительной информации, пострадал один мужчина, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидацией пожара занимаются 21 человек и семь единиц спецтехники. В ведомстве добавили, что угрозы зданиям, стоящим рядом с торговым домом, нет.
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