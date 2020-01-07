На Ямале вспыхнул пожар в магазине автозапчастей

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в торговом доме "СВ" по улице Ямальской в городе Муравленко

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 янв - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в городе Муравленко ( Спасатели тушат пожар в магазине автозапчастей в городе Муравленко ( ЯНАО ), пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает во вторник региональное управление МЧС.

Согласно данным ведомства, пожар в торговом доме "СВ", который специализируется на продаже автозапчастей, произошел около 10.20 (8.20 мск). Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составляла 50 квадратных метров, была угроза распространения огня.

"По предварительной информации, пострадал один мужчина, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.