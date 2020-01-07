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Туризм
2020-01-07T11:29+0300
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Специалисты назвали самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года
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РИА Новости

Специалисты назвали самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года

11:29 07.01.2020
3916
CC0 / rmac8oppo / Самуи
Самуи
CC0 / rmac8oppo /
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. По данным раннего бронирования, в первом полугодии 2020 года быстрее всего у самостоятельных туристов растет спрос на поездки в Таиланд, сообщает Biletix.
Специалисты сервиса проанализировали статистику покупок авиабилетов на первое полугодие 2020 года и выяснили, что интерес к перелетам в Таиланд вырос в 6,3 раза. Спрос на туры в Ереван увеличился в 2,3 раза, в Анталью и Лиссабон — в 1,9 раза. В число самых востребованных маршрутов также попали Прага, Мюнхен, Нячанг, Верона и Бали.
Стоимость перелета в оба конца по маршрутам, занявшим первые три места, за год снизилась примерно на 20%. На курорты Таиланда можно улететь, заплатив в среднем 40 тысяч рублей, в Ереван — 9,5 тысячи, в Анталью — 11,5 тысячи.
В Лиссабон, билеты подорожали в среднем на четверть — до 21,7 тысячи рублей.
Средний чек на авиабилеты за границу снизился с 31,1 тысячи до 25,7 тысячи рублей, то есть на 18%.
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