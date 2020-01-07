Специалисты назвали самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. По данным раннего бронирования, в первом полугодии 2020 года быстрее всего у самостоятельных туристов растет спрос на поездки в Таиланд, сообщает Biletix.

Специалисты сервиса проанализировали статистику покупок авиабилетов на первое полугодие 2020 года и выяснили, что интерес к перелетам в Таиланд вырос в 6,3 раза. Спрос на туры в Ереван увеличился в 2,3 раза, в Анталью и Лиссабон — в 1,9 раза. В число самых востребованных маршрутов также попали Прага, Мюнхен, Нячанг, Верона и Бали.

Стоимость перелета в оба конца по маршрутам, занявшим первые три места, за год снизилась примерно на 20%. На курорты Таиланда можно улететь, заплатив в среднем 40 тысяч рублей, в Ереван — 9,5 тысячи, в Анталью — 11,5 тысячи.

В Лиссабон, билеты подорожали в среднем на четверть — до 21,7 тысячи рублей.