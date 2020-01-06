Иракский премьер провел телефонные переговоры с Джонсоном и Меркель

Как уточнили в пресс-офисе, "Абделю Махди поступил телефонный звонок от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и премьер-министр Ирака объяснил ему причины, последовательность событий и решение парламента вывести иностранные силы из страны".

Кроме того, по сообщению офиса главы правительства Ирака, "с премьер-министром связалась по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, они обсудили события в области безопасности, текущий кризис и его последствия для безопасности и стабильности в регионе и мире, а также позиции правительства и парламента Ирака в отношении вывода иностранных сил, сохранения суверенитета Ирака и эскалации в свете нынешнего кризиса".