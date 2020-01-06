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Иракский премьер провел телефонные переговоры с Джонсоном и Меркель
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РИА Новости

Иракский премьер провел телефонные переговоры с Джонсоном и Меркель

21:01 06.01.2020 (обновлено: 21:02 06.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке. Архивное фото
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Глава переходного правительства Ирака Адиль Абдель Махди обсудил в понедельник с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель вывод иностранных войск из Ирака, сообщил пресс-офис премьера в социальной сети Twitter.
Как уточнили в пресс-офисе, "Абделю Махди поступил телефонный звонок от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и премьер-министр Ирака объяснил ему причины, последовательность событий и решение парламента вывести иностранные силы из страны".
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Кроме того, по сообщению офиса главы правительства Ирака, "с премьер-министром связалась по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, они обсудили события в области безопасности, текущий кризис и его последствия для безопасности и стабильности в регионе и мире, а также позиции правительства и парламента Ирака в отношении вывода иностранных сил, сохранения суверенитета Ирака и эскалации в свете нынешнего кризиса".
Иракский премьер отметил заинтересованность Багдада в "укреплении отношений с международным сообществом и достижении общих интересов, а также неуклонное стремление правительства установить сотрудничество и не допустить превращения Ирака в арену конфликтов, а также важность продолжения международного сотрудничества против ИГ*".
После того как американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.
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