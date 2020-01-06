В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

С медиком пришли проститься около 200 человек, его отпели в Спасо-Преображенском соборе.

Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова, весной прошлого года у него обнаружили рак желудка. Хирург продолжал работать. Кроме того, он стал публично рассказывать о своей болезни и давать советы по борьбе с недугом.