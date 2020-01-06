Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T21:58+0300
https://ria.ru/20200106/1563151017.html
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
https://cdn23.img.ria.ru/images/156315/41/1563154126_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_9140484bf6674a9de149af62b4af825e.jpg
РИА Новости

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

18:00 06.01.2020 (обновлено: 21:58 06.01.2020)
62705
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
С медиком пришли проститься около 200 человек, его отпели в Спасо-Преображенском соборе.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова, весной прошлого года у него обнаружили рак желудка. Хирург продолжал работать. Кроме того, он стал публично рассказывать о своей болезни и давать советы по борьбе с недугом.
Соболезнования семье Павленко уже выразили министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минобороны Сергей Шойгу, лично знакомый с покойным.
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
2 января, 21:00
У вас есть шансы. Борющийся с раком врач-онколог призвал не сдаваться
3042369912
Обсудить 7
Андрей Павленко (онколог)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
На церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко в Спасо-Преображенском соборе
Беглов назвал онколога Павленко примером настоящего врача и гражданина
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
«Моя болезнь оказалась коварнее»: ушел из жизни онколог Андрей Павленко
Болезнь оказалась коварнее: ушел из жизни онколог Андрей Павленко
Лесные пожары в Австралии
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Председатель Совета Cancer Fund Андрей Павленко
Вдова онколога Павленко назвала дату и место похорон
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния