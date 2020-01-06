В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
С медиком пришли проститься около 200 человек, его отпели в Спасо-Преображенском соборе.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова, весной прошлого года у него обнаружили рак желудка. Хирург продолжал работать. Кроме того, он стал публично рассказывать о своей болезни и давать советы по борьбе с недугом.
Соболезнования семье Павленко уже выразили министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава Минобороны Сергей Шойгу, лично знакомый с покойным.