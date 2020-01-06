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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T18:02+0300
https://ria.ru/20200106/1563150793.html
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы

17:45 06.01.2020 (обновлено: 18:02 06.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России назвало избрание нового спикера парламента Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, возвращающей ситуацию в стране в конституционное поле.

"Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 05:48Попытка госпереворота в Венесуэле
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
Ранее на официальном заседании парламента Венесуэлы вместо лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, прошедшее заседание парламента Венесуэлы, на котором спикером был избран Луис Парра, наглядно подтверждает востребованность диалога между различными политическими силами этой страны в интересах преодоления разногласий самими венесуэльцами без деструктивного вмешательства извне, восстановления внутреннего порядка, нормального функционирования всех ветвей власти и поиска решений насущных проблем, что отвечает чаяниям венесуэльского народа. В МИД РФ добавили, что радикальная часть оппозиции Венесуэла, которая дискредитировала себя громкими скандалами, связанными в том числе с присвоением денежных средств иностранного происхождения, в который раз продемонстрировала свою несостоятельность.
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"Нынешняя ситуация в Национальной ассамблее не оставляет никаких сомнений на этот счет. Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия, теперь уже внутри парламента Венесуэлы, обречены. Предостерегаем стороны от неправомерных насильственных действий и провокаций, разжигания конфронтации и создания атмосферы хаоса. Призываем ответственных участников международного сообщества всемерно содействовать национальному диалогу в Венесуэле в целях скорейшей нормализации обстановки, дальнейшего демократического развития этой страны", - подчеркнули в МИД России.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоМИД РФВенесуэлаВ мире
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