Сторонники Гуаидо заявили, что он остается спикером парламента

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе

МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. Депутаты — соратники Депутаты — соратники Хуана Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.

Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера избрали провластного депутата Луиса Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны.

"Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили", — говорится в сообщении национальной ассамблеи в Twitter , где на графике спикером на следующий период указан Гуаидо.

Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы на основании того, что он спикер парламента.

Провластные депутаты и оппозиционеры, ранее проголосовавшие за Парру, в заседании в редакции газеты не участвовали.

Выборы спикера национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуаидо. Его избрали спикером 5 января 2019 года на год.

В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил, что ЕС по-прежнему считает Гуаидо председателем венесуэльской национальной ассамблеи "до того момента, как надлежащие условия для голосования будут обеспечены".