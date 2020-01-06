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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T11:58+0300
https://ria.ru/20200106/1563138516.html
Сторонники Гуаидо заявили, что он остается спикером парламента
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/12/1563141248_0:252:3068:1978_1036x0_80_0_0_5948567386286b455b27b02d6e58b721.jpg
РИА Новости

Сторонники Гуаидо заявили, что он остается спикером парламента

02:39 06.01.2020 (обновлено: 11:58 06.01.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. Депутаты — соратники Хуана Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.
Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера избрали провластного депутата Луиса Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны.
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"Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили", — говорится в сообщении национальной ассамблеи в Twitter, где на графике спикером на следующий период указан Гуаидо.
Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы на основании того, что он спикер парламента.
Провластные депутаты и оппозиционеры, ранее проголосовавшие за Парру, в заседании в редакции газеты не участвовали.
Выборы спикера национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуаидо. Его избрали спикером 5 января 2019 года на год.
Хуан Гуаидо
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Биография Хуана Гуаидо
В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил, что ЕС по-прежнему считает Гуаидо председателем венесуэльской национальной ассамблеи "до того момента, как надлежащие условия для голосования будут обеспечены".
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на митинге в Каракасе
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Госдеп: США продолжают считать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
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Обсудить 14
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНациональная Ассамблея ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Мы тут с соседями решили переизбрать, на место Гуаидо - Петьку с соседнего подъезда. Думаем он очень, очень хороший человек. Он будет замечательным и очень, очень хорошим президентом США. ))) Как то так))
6 января, 02:48
llevone2017
1050000
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