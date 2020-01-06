В Ульяновске завели дело после гибели ребенка во время игры в прятки

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка, который умер, предположительно, во время игры в прятки, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
Ранее в прокуратуре области РИА Новости сообщили, что тело малыша обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Отрадная в Ульяновске. По предварительной информации, мальчик проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни. Прокуратура и следственные органы по данному факту начали проверки.
"По факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Следователи изымают необходимую медицинскую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также устанавливают условия жизни погибшего ребенка, добавили в СК.
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