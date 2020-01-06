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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
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РИА Новости

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

15:43 06.01.2020 (обновлено: 16:10 06.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета России
Автомобиль Следственного Комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного Комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости. Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
По его словам, тело малыша обнаружили ночью в воскресенье в квартире дома на улице Отрадной.
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура Засвияжского района Ульяновска проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняет условия и обстоятельства, способствовавшие произошедшему.
"Ход данной проверки, а также мероприятия, реализуемые следственными органами, на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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