В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости. Прокуратура и следственные органы в Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

По его словам, тело малыша обнаружили ночью в воскресенье в квартире дома на улице Отрадной.

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура Засвияжского района Ульяновска проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняет условия и обстоятельства, способствовавшие произошедшему.