"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"

"С.А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ")", - говорится в сообщении.

Корпорация "ВНИИЭМ" занимается созданием метеорологических спутников, аппаратов мониторинга техногенных и чрезвычайных ситуаций из космоса, а также аппаратуры для атомных станций и нефтепромышленности.