"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин был начальником отдела в крупной компании по производству спутников "ВНИИЭМ", сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"С.А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ")", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под Щелково Московской области были найдены убитыми два брата. Одного из них называли сотрудником "Роскосмоса". ГСУСК по Московской области сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным следствия, 5 января в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, были обнаружены тела 36-летнего и 31-летнего братьев. В настоящее время изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.
Позднее в "Роскосмосе" сообщили, что в самой госкорпорации убитый не работал.
Корпорация "ВНИИЭМ" занимается созданием метеорологических спутников, аппаратов мониторинга техногенных и чрезвычайных ситуаций из космоса, а также аппаратуры для атомных станций и нефтепромышленности.