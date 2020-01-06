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В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником
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РИА Новости

В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником

15:59 06.01.2020 (обновлено: 17:23 06.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефилоЛоготип "Роскосмоса"
Логотип Роскосмоса
© РИА Новости / Владимир Трефило
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не является сотрудником "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата Хайкины. Одного из них называли сотрудником "Роскосмоса". ГСУ СК по Московской области сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным следствия, 5 января в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, были обнаружены тела 36-летнего и 31-летнего братьев. В настоящее время изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.

Позднее в "Роскосмосе" добавили, что сейчас идет проверка, есть ли человек с фамилией Хайкин среди около 200 тысяч сотрудников предприятий, входящих в контур госкорпорации.
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РоскосмосМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Госкоррупция сделал концы в воду...
6 января, 16:41
ЭХЭдуард Х
13201114
не их сотрудник??!!что то не верится.......
6 января, 17:11
Михаил ......
9100013
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