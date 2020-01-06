В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.

Позднее в "Роскосмосе" добавили, что сейчас идет проверка, есть ли человек с фамилией Хайкин среди около 200 тысяч сотрудников предприятий, входящих в контур госкорпорации.