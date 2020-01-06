Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T15:47+0300
https://ria.ru/20200106/1563147968.html
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник "Роскосмоса" и его брат
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник "Роскосмоса" и его брат

15:21 06.01.2020 (обновлено: 15:47 06.01.2020)
67332
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В квартире в подмосковном округе Лосино-Петровский нашли тела двух братьев, сообщается на сайте СУ СК по Московской области.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого младший брат застрелил старшего, а затем покончил с собой.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство".
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Преступление произошло в поселке Биокомбинат. С места ЧП изъяли ружье, упаковку патронов и другие предметы.
713171022262
Обсудить 6
РоскосмосМосковская областьЛосино-ПетровскийПроисшествия
Популярные комментарии
Видимо много знали о "жизни в космосе".. убрали не оставив следа.. 1 из 1000 версий.
6 января, 16:11
Жаль пацана
2320309
Убили обоих 100% .
6 января, 16:12
freizdorf
1300006
Рекомендуем
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Владимир Жириновский
Жириновский раздал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Руки в наручниках
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
Доллары США и газовая горелка
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния