В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник "Роскосмоса" и его брат

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В квартире в подмосковном округе Лосино-Петровский нашли тела двух братьев, сообщается на сайте СУ СК по Московской области.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого младший брат застрелил старшего, а затем покончил с собой.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство".
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Преступление произошло в поселке Биокомбинат. С места ЧП изъяли ружье, упаковку патронов и другие предметы.