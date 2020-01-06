Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-06T20:43+0300
https://ria.ru/20200106/1563149619.html
Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения
https://cdn22.img.ria.ru/images/105976/63/1059766348_0:109:2048:1261_1036x0_80_0_0_588903b9d123b376aaf389a920c6e69c.jpg
РИА Новости

Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения

20:43 06.01.2020
847
© AFP 2019 / Hocine ZaourarГород Иллизи на юге Алжира
Город Иллизи на юге Алжира
© AFP 2019 / Hocine Zaourar
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году. Первое место у Алжира, сообщает Lonely Planet.
Эксперты Британского общества бэкпекеров (BBS), занимающихся продвижением приключенческого туризма, ежегодно выбирают страны, путешествие по которым может быть наиболее интересно. Бэкпекеры – это самостоятельные туристы, которые готовы путешествовать с минимальным комфортом за небольшие деньги.
В прошлом году возглавлял список Пакистан, в текущем – Алжир.
Природные и исторические достопримечательности, относительно небольшое число туристов, гостеприимные местные жители, достаточно развитая инфраструктура, мечети, восточные базары, культурные объекты римской, османской, арабской и византийской истории - все эти факторы стали решающими при выборе страны экспертами общества.
В десятку стран, которые в ближайшее десятилетие будут интересны любителям приключений, вошли также Саудовская Аравия, Пакистан, Иран, Казахстан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Россия, Эфиопия и Азербайджан.
Девушка на пляже Карибского моря
9 ноября 2019, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
1180002
Спортсмены и команды
Алжир
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСаудовская АравияПакистанУзбекистанБосния и ГерцеговинаРоссияИранАзербайджанКазахстанЭфиопия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи, Грузия
Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Грузии
Торговые палатки на старом рынке в Дохе
Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных турвиз на пять лет
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Аксенов рассказал о числе посетивших Крым в 2019 году туристов
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Ситуация в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Турецкие туроператоры оспорят запрет на таблички в аэропорту Стамбула
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Иракский премьер провел телефонные переговоры с Джонсоном и Меркель
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с генсеком ООН
Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее
Эксперты рассказали, в какие праздники туристы путешествуют чаще всего
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния