Россия вошла в десятку стран для туристов, любящих приключения

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году. Первое место у Алжира, Россия оказалась на восьмом месте в рейтинге стран, имеющих самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году. Первое место у Алжира, сообщает Lonely Planet.

Эксперты Британского общества бэкпекеров (BBS), занимающихся продвижением приключенческого туризма, ежегодно выбирают страны, путешествие по которым может быть наиболее интересно. Бэкпекеры – это самостоятельные туристы, которые готовы путешествовать с минимальным комфортом за небольшие деньги.

В прошлом году возглавлял список Пакистан, в текущем – Алжир.

Природные и исторические достопримечательности, относительно небольшое число туристов, гостеприимные местные жители, достаточно развитая инфраструктура, мечети, восточные базары, культурные объекты римской, османской, арабской и византийской истории - все эти факторы стали решающими при выборе страны экспертами общества.