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2020-01-06T16:13+0300
https://ria.ru/20200106/1563148850.html
Пушков оценил подготовку Ирака к выводу иностранных войск из страны
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РИА Новости

Пушков оценил подготовку Ирака к выводу иностранных войск из страны

16:13 06.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter выразил мнение, что США будет сложно действовать в Ираке после резолюции парламента о выводе иностранных войск.
Сенатор отметил серьезность намерений Багдада.
"Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях", — написал Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск. Деятельность международной коалиции в стране, как отметил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, ограничится консультациями, тренировками военных, а также вооружениями.
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29 декабря США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Пентагон объяснил свои действия ответом на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука. После этого шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию. В ее ходе погиб генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против иранского военачальника нарушением суверенитета страны.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ИракаМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФАлексей ПушковКиркук (город)Багдад (город)ИракСирияХезболлаРоссияИранСШАTwitterВ мире
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