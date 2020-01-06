Пушков оценил подготовку Ирака к выводу иностранных войск из страны

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter выразил мнение, что США будет сложно действовать в Ираке после резолюции парламента о выводе иностранных войск.
Сенатор отметил серьезность намерений Багдада.
"Убийство Сулеймани превратило Ирак из неохотного союзника США в раздраженного противника использования американцами территории Ирака в своих целях", — написал Пушков.
Ранее власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск. Деятельность международной коалиции в стране, как отметил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, ограничится консультациями, тренировками военных, а также вооружениями.
29 декабря США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Пентагон объяснил свои действия ответом на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука. После этого шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию. В ее ходе погиб генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против иранского военачальника нарушением суверенитета страны.