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В Госдуме назвали идею о памятнике Бандере у границ России провокацией
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РИА Новости

В Госдуме назвали идею о памятнике Бандере у границ России провокацией

14:48 06.01.2020 (обновлено: 14:51 06.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал провокацией идею мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива установить рядом с границей России памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере и выразил сомнения, что подобный памятник долго простоит.
Ранее Марцинкив на своей странице в Facebook заявил, что в украинском городе Конотоп (Сумская область) в 40 километрах от границы с Россией планируется установить памятник Бандере. По его словам, инициативу поддержал мэр Конотопа. Памятник может стать самым восточным памятником националисту в стране. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
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"Желание установить памятник Бандере на границе с Россией - это не только провокация, но и надежда на постоянное раздражение российского общества в отношении этого поступка. Сколько простоит там этот памятник - большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют, а те, кто не ощущает себя государством и судорожно ищет свое место, а, точнее, к кому "приклеиться" в этом мире, у того постоянные войны с памятниками, барельефами и даже с солдатскими могилами", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, подобные идеи говорят о том, что на Украине господствует идеология героизации предателей. "Кто сейчас герои Украины - клятвопреступник гетман Мазепа, фашистские пособники Бандера и Шухевич", - подчеркнул Бальбек.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России организация
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекОрганизация украинских националистов (бандеровское движение)Ивано-ФранковскГосдума РФСтепан БандераУкраинаВ мире
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