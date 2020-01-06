В Госдуме назвали идею о памятнике Бандере у границ России провокацией

"Желание установить памятник Бандере на границе с Россией - это не только провокация, но и надежда на постоянное раздражение российского общества в отношении этого поступка. Сколько простоит там этот памятник - большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют, а те, кто не ощущает себя государством и судорожно ищет свое место, а, точнее, к кому "приклеиться" в этом мире, у того постоянные войны с памятниками, барельефами и даже с солдатскими могилами", - сказал РИА Новости Бальбек.