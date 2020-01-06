На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

"Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник. К сожалению, там нет улицы Степаны Бандеры, не хватило двух голосов для переименования. <…> Нам не все равно, под каким памятником встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить", — пояснил он.