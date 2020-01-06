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На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
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РИА Новости

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

09:29 06.01.2020 (обновлено: 10:40 06.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник. К сожалению, там нет улицы Степаны Бандеры, не хватило двух голосов для переименования. <…> Нам не все равно, под каким памятником встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить", — пояснил он.

Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту в стране. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеОрганизация украинских националистов (бандеровское движение)Ивано-ФранковскКонотопСтепан БандераУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не проблема, ставим напротив памятника бандеры, памятник Богдану Сташинскому и наблюдаем зарево от горящих пуканов украинских радикалов.
6 января, 09:44
Алексей .
120460002
Вот умеют же наши соседи выделить главные направления деятельности по повышению благосостояния украинских граждан! Теперь-то точно рост ЖКХ остановится! От удивления!
6 января, 09:48
ВРВиктор Ростов
109220013
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