На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник. К сожалению, там нет улицы Степаны Бандеры, не хватило двух голосов для переименования. <…> Нам не все равно, под каким памятником встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить", — пояснил он.
Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту в стране. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.