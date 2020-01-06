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Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
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РИА Новости

Около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

14:32 06.01.2020 (обновлено: 14:33 06.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрощание с онкологом Андреем Павленко
Прощание с онкологом Андреем Павленко
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Прощание с онкологом Андреем Павленко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Спасо-Преображенского собора, где проходит отпевание.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине в воскресенье утром сообщила жена.
"Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек", - сказал собеседник агентства.
Андрей Павленко
5 января, 13:37
Павленко изменил отношение к раку, считают в благотворительном фонде
Павленко будет похоронен в понедельник на Киновеевском кладбище.
Ранее соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который был знаком с Павленко, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее оценке, личный пример мужественной борьбы Павленко с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. В понедельник пользователи социальных сетей продолжают восхищаться мужеством врача и соболезнуют его родным.
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Андрей Павленко (онколог)РоссияОбщество
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