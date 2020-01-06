В Узбекистане завершили расследование еще одного дела против Каримовой

"Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах", — говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с Министерством юстиции проводится совместная работа с рядом зарубежных стран, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.