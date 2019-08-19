Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщили в ведомстве.

Кроме того, ее подозревают в завладении чужим имуществом путем вымогательства в особо крупных размерах. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.

Каримову в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию.

В частности, было установлено, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций двух цементных заводов в Узбекистане АО "Кувасайцемент" (Ферганская область) и "Бекабадцемент" (Ташкентская область). Затем она реализовала данные активы иностранным предпринимателям и покровительствовала последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.

По данным следствия, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям. "В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу остальные подробности не разглашаются. Следствие по уголовным делам продолжается", — добавили в Генпрокуратуре.

Общая сумма причиненного ущерба по двум предыдущим уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. Генеральная прокуратура Швейцарии в конце июня сообщала, что свыше 130 миллионов долларов, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств, будут возвращены в Узбекистан.