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РИА Новости

Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой

17:55 19.08.2019 (обновлено: 21:55 19.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщили в ведомстве.
Кроме того, ее подозревают в завладении чужим имуществом путем вымогательства в особо крупных размерах. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.
Каримову в августе 2015 года осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию.
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Каримову госпитализировали из колонии на скорой, сообщил адвокат
В частности, было установлено, что Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций двух цементных заводов в Узбекистане АО "Кувасайцемент" (Ферганская область) и "Бекабадцемент" (Ташкентская область). Затем она реализовала данные активы иностранным предпринимателям и покровительствовала последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере.
По данным следствия, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям. "В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу остальные подробности не разглашаются. Следствие по уголовным делам продолжается", — добавили в Генпрокуратуре.
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Общая сумма причиненного ущерба по двум предыдущим уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов. Генеральная прокуратура Швейцарии в конце июня сообщала, что свыше 130 миллионов долларов, конфискованных в связи с расследованием по делу об отмывании средств, будут возвращены в Узбекистан.

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Гульнара КаримоваУзбекистан
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