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Следствие по новому делу Гульнары Каримовой закончилось
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РИА Новости

Следствие по новому делу Гульнары Каримовой закончилось

15:59 06.12.2019 (обновлено: 16:17 06.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкГульнара Каримова
Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 6 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Узбекистана завершила следствие по новому уголовному делу о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, сообщила пресс-служба ведомства.
В среду дочь Каримовой Иман в своем аккаунте в Instagram сообщила, что власти Узбекистана могут в "пятый раз" продлить срок заключения ее матери. Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию. В августе этого года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
"В настоящее время, следствие по делу окончено, Каримова Г. знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Узбекистана и организацией преступного сообщества. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Каримову госпитализировали из колонии на скорой, сообщил адвокат
В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов), уточняет ведомство.
"В ходе следствия по делу, защиту прав и законных интересов Каримовой Г. осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками", - добавили в Генпрокуратуре. Ей также обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях, они имеют возможность свиданий с Каримовой наедине без каких-либо ограничений.
В Генпрокуратуре напомнили, что вместе с министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с рядом зарубежных стран, В частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.
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Гульнара КаримоваУзбекистанВ мире
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