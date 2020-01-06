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В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске
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РИА Новости

В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске

12:05 06.01.2020
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© Фото : пресс-служба МВД БелоруссииCумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
© Фото : пресс-служба МВД Белоруссии
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в реке в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
Второго января сотрудники минской коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь, достали из реки спортивную сумку с человеческими конечностями. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в одной из квартир в центре Минска обнаружено тело женщины.

"Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МВД со ссылкой на слова задержанного иностранца, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт. В результате этого конфликта мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. В ведомстве также обратили внимание, что ранее фигурант этого дела к уголовной ответственности не привлекался.
Со своей стороны СК Белоруссии сообщил, что с задержанным проводятся следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
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Следственный комитет БелоруссииВитебскМинскБелоруссияВ мире
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