В Белоруссии задержали иностранца по делу об убийстве женщины в Минске

"Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МВД со ссылкой на слова задержанного иностранца, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт. В результате этого конфликта мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. В ведомстве также обратили внимание, что ранее фигурант этого дела к уголовной ответственности не привлекался.