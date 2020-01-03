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2020-01-03T10:48+0300
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В Минске в реке нашли сумку с человеческими конечностями
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РИА Новости

В Минске в реке нашли сумку с человеческими конечностями

10:48 03.01.2020
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© Фото : пресс-служба МВД БелоруссииCумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
© Фото : пресс-служба МВД Белоруссии
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы расследуют обнаружение в минской реке Свислочь спортивной сумки с останками конечностей человека, сообщила в пятницу пресс-служба МВД страны.
"​​Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, руководство МВД Белоруссии и ГУВД Мингорисполкома. "Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление", - подчеркивается в сообщении.
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