В Минске в реке нашли сумку с человеческими конечностями

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы расследуют обнаружение в минской реке Свислочь спортивной сумки с останками конечностей человека, сообщила в пятницу пресс-служба МВД страны.
"Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, руководство МВД Белоруссии и ГУВД Мингорисполкома. "Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление", - подчеркивается в сообщении.