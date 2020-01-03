В Минске в реке нашли сумку с человеческими конечностями

МИНСК, 3 янв - РИА Новости. Белорусские правоохранительные органы расследуют обнаружение в минской реке Свислочь спортивной сумки с останками конечностей человека, сообщила в пятницу пресс-служба МВД страны.

"​​Вчера около полудня в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека", - говорится в сообщении.