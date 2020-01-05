В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке

МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белорусская милиция обнаружила тело женщины, чьи конечности в спортивной сумке сотрудники коммунальной службы Белорусская милиция обнаружила тело женщины, чьи конечности в спортивной сумке сотрудники коммунальной службы нашли в минской реке Свислочь, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны.

Около полудня 2 января сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь, достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека. По факту обнаружения останков человеческого тела было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Сегодня в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января 2020 года в реке Свислочь. Тело погибшей обнаружено", - отмечается в сообщении. Там говорится, что продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

В свою очередь пресс-служба следственного комитета Белоруссии сообщила, что тело обнаружено в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в центре Минска . В сообщении уточняется, что погибшей было 37 лет, других подробностей не приводится.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата следственного комитета с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина совместно с экспертами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - подчеркивается в сообщении.