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2020-01-05T18:26+0300
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В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
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РИА Новости

В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке

18:26 05.01.2020
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© Фото : пресс-служба МВД БелоруссииCумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
© Фото : пресс-служба МВД Белоруссии
Cумка с останками конечностей человека, найденная в минской реке Свислочь
МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Белорусская милиция обнаружила тело женщины, чьи конечности в спортивной сумке сотрудники коммунальной службы нашли в минской реке Свислочь, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны.
Около полудня 2 января сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь, достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека. По факту обнаружения останков человеческого тела было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"Сегодня в полдень в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января 2020 года в реке Свислочь. Тело погибшей обнаружено", - отмечается в сообщении. Там говорится, что продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
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В свою очередь пресс-служба следственного комитета Белоруссии сообщила, что тело обнаружено в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в центре Минска. В сообщении уточняется, что погибшей было 37 лет, других подробностей не приводится.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата следственного комитета с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина совместно с экспертами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники МВД работают над тем, чтобы установить лицо, совершившее преступление.
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